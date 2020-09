La fiesta más increíble de Ronaldo fue en la previa de un partido con River

“Hay mucho más una leyenda alrededor mío de lo que era realmente. Alguna vez hice una fiesta de más, pero no era así. Siempre fui muy responsable, siempre intentaba no perjudicar mi físico, mi cuerpo. Después de los partidos ganados sí que me gustaba celebrar. Y como ganábamos siempre…” , dijo en una entrevista con Jorge Valdano.

You May Also Like