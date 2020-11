Messi, entre algodones para jugar contra Paraguay y Perú

La buena noticia en las últimas horas fue que Lucas Martínez Quarta llegará mañana por la mañana al país y se sumará de inmediato a las prácticas en Ezeiza. El ex River, si llega bien en lo físico, es una fija para integrar la zaga central junto a Nicolás Otamendi . En caso de que no llegue, el principal candidato a reemplazarlo es Walter Kannemann . Además, está en duda Nicolás Tagliafico , quien podría ser reemplazado por Lisandro Martínez o Facundo Medina .

