Ministro insiste en la necesidad de que el Frente de Todos esté “encolumnado” detrás del Presidente

Sobre el rol del mandatario a la hora de tomar las decisiones de gestión, Rossi fue contundente: “Alberto Fernández gobierna y toma todas sus decisiones con mucha energía y decisión e impuso un modelo dialoguista y de búsqueda de consensos con todos los sectores, pero eso no significa que el Presidente no tenga energía y firmeza a la hora de tomar las decisiones”.

