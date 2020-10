Narda Lepes cuenta detalles de su íntima amistad con Germán Martitegui

Quien hace muy poquito presentó su último ibro, 201 tips para no comer como el orto, habló acerca de los canales que únicamente se dedican a la cocina. “La tele cambió un montón. Los canales que hacían gastronomía quedaron en lo que hacían hace mil años, no le encontraron la vuelta y tenés programas como estos, con mucha inversión, donde quizás es más para la cámara y no se ve tanto la comida en sí. Por otro lado, también tenés la tecnología: hoy con cualquier teléfono podes filmar cómo cocinar“. (La Nación)

Y agregó: “Germán tiene esa mirada fría, trata de hacer un chiste y a veces se ofende porque no le sale. Él hasta cuando quiere ser bueno, el otro no entiende. Él hace ese papel de duro, pero es un amor. Quizás es el más rígido de los tres que conforman el jurado“.

