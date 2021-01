Patricia Bullrich arremetió contra los docentes: “El que no va, tendrá que ser reemplazado”

“No podemos decir que hasta que no se vacune a los docentes no van a haber clases. Los policías, los médicos y los conductores de colectivo trabajaron sin vacuna. ¿Los únicos que tienen que trabajar con vacunas son los docentes? ¿Cuántos de ellos deben estar diciendo hoy ‘yo quiero trabajar porque quiero que los chicos aprendan’?”, manifestó al respecto.

“La sociedad argentina necesita terminar con estos sindicatos obstruccionistas de una vez por todas. No podemos seguir conviviendo. Declaremos a la educación servicio esencial, como establece el proyecto que acaban de presentar los senadores (de Juntos por el Cambio), y docente que no va, tendrá que ser reemplazado. Seamos drásticos porque la Argentina no puede perder dos años de educación”, expresó la dirigente.

En la noche del lunes la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en diálogo con el periodista Joaquín Morales Solá, se volvió a diferenciar del Gobierno. “No se puede decir que hasta que no se vacune a los docentes no van a haber clases”, dijo.

