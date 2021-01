Primer día de Dabove en San Lorenzo con la presencia de los Romero

Este jueves por la mañana, S an Lorenzo arrancó la pretemporada en la Ciudad Deportiva con el inicio de la era de Diego Dabove como flamante entrenador tras la salida de Mariano Soso luego de una floja participación en la Copa Diego Armando Maradona . El ex DT de Argentinos Juniors tendrá su primera experiencia en uno de los cinco grandes del fútbol argentino.

You May Also Like