Reapareció Martín Cirio

Semanas atrás, Martín Cirio fue acusado de pedófilo en las redes sociales cuando protagonizó un tenso cruce con El Dipy. El intérprete de cumbia sacó a la luz viejos posteos del youtuber en los que se refería sexualmente a menores de edad y causó un escándalo.

Miles de usuarios se volcaron en contra de La Faraona y lo repudiaron cibernéticamente. Por ese motivo, el influencer realizó un descargo en un extenso video y se defendió de las críticas: “Imagínense si fuera pedófilo en serio, si voy a tuitear que voy a cometer un delito. (…) Soy un pelotud… y fui un idiota en hacer esos tuits nefastos. La segunda cosa es que me quieren hacer desaparecer. Esto no le pasa a cualquiera, esto me pasa a mi. Creo que no hay nada más grave que ser pedófilo. Se quienes fueron estos, estaban esperando a que me mandaran alguna caga… como la que hice“.

Aún así, el instagramer decidió ausentarse de sus redes sociales para bajar su perfil mediático durante un tiempo y calmar las aguas, hasta ahora. En las últimas horas, Cirio reapareció en Instagram y eligió la cuenta de su amigo Mariano para enviarle un mensaje a sus seguidores y agradecerles por los mensajes de apoyo que obtuvo.

“Holis, chicos los extraño un montón. ¡No saben lo que fueron estas semanas! Ya en estos días vuelvo, les prometo. Quería decirles que los extraño y que estuve leyendo sus mensajes. Respondí todos los mails“, indicó el mediático.

Y cerró: “A mi cuenta de Instagram no entro como hace dos semanas pero voy a volver muy pronto“.

