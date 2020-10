Teresa García tras el desalojo: “El gobernador pidió encontrar todas las vías para salida pacífica”

“Esto no oculta ni esconde la enorme necesidad de vivienda existente no sólo en la provincia sino en todo el país, para la cual estamos armando el plan de vivienda y tierra”, dijo García y graficó que mientras en la década del ’70 habitaban el conurbano bonaerense 4 millones de personas, ese número asciende hoy a 13.600.000.

You May Also Like