Villa pidió disculpas por la eliminación de Boca de la Copa

El atacante ahondó sobre el video suyo en una fiesta que anda circulando por las redes y que desató la furia de todo el mundo Boca: “Las imágenes mías que están rondando por ahí son de un cumpleaños familiar en diciembre. Lo subió una persona allegada a mi representante. No era momento para subirlo. Estoy acá dándole la cara a todos los hinchas, no tengo nada que esconder y quería aclararles esta situación”.

