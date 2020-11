Viviana Canosa fulminó a Adrián Pallares y Soledad Larghi

Viviana Canosa, en su rol de conductora de Nada personal, estalló contra sus examigos y colegas Adrián Pallares y Soledad Larghi, quienes la habían cuestionado por ingerir dióxido de cloro en vivo. Además, elogió a Baby Etchecopar por defenderla.

Cabe recordar que Canosa fue denunciada por “ejercicio ilegal de la medicina”. Luego de ser imputada el pasado 21 de agosto, la conductora anunció el 20 de noviembre la decisión de la Justicia, que resolvió absolverla y archivar la causa. Por este motivo y, en primer lugar, mencionó a Adrián Pallares, su amigo y con quien compartió varios programas de televisión.

“Yo doy por terminado esto, lo dejo a usted Dr. estos personajes para que se divierta, se entretenga, y para que pidan perdón, para que paguen, porque esto no puede ser gratuito“, le dijo a su abogado, Juan Manuel Dragani, quien estuvo invitado en el estudio para explicar el trasfondo del proceso judicial.

Luego, profundizó: “A mí lo que me pasa es ver que algunos colegas, que eran amigos míos, como Sole Larghi o Pallares, han sido una gran decepción“, lanzó la conductora. “A Sole no se lo dije. El otro día me mandó un mensaje y no se lo contesté porque ya el ‘cómo estás’. Bueno, me hubieras llamado cuando te la pasabas en América haciéndome pelota todos los días“. Y remarcó: “Yo nunca llamé para decir ‘córtenla’. Nunca llamé para decir nada“. Sin embargo, segundos después, recordó: “A Pallares sí, un día le dije ‘me da vergüenza lo que estás haciendo conmigo, vos me conocés y sabés qué clase de mina soy’“.

“Del resto no esperaba nada. No los conozco, hay un montón de mercenarios. Pero mis amigos. Esos me dolieron hasta el alma“, expresó. Y aseguró: “Les deseo la mejor vida a todos, que sean felices y disfruten. No tengo rencor“.

Por último, le dedicó unas palabras a Baby Etchecopar, pero de agradecimiento. “Mi amado Baby, que ha estado al pie del cañón. Baby puso el cuerpo por mí. Yo te lo agradezco de corazón, amigo“. Para concluir, añadió: “Baby fue el primero que salió a defenderme y a matar por mí“. (La Nación)

