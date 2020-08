WhatsApp: la sencilla opción para liberar espacio sin tener que eliminar chats

Cuando se elimina, se borran los datos temporales de la aplicación, pero no los del usuario. De esta manera, la aplicación quedará como recién instalada, pero respetando la cuenta y configuración. Y así, no habrá que volver a iniciar sesión después.

Muchos de estos no significan nada para la persona y se pueden eliminar tranquilamente. Pero otros no tanto y, si se va haciendo este proceso en reiteradas ocasiones, puede que en el dispositivo solo queden elementos apreciados por el usuario. Por eso, para lograr liberar espacio y no tener que borrar esos archivos, se debe eliminar la memoria caché.

