Actor estadounidense enfrenta un segundo juicio por violación

El actor Danny Masterson, reconocido por la popular sitcom “That 70s Show”, enfrenta desde el lunes un segundo juicio por drogar y violar a cuatro mujeres, informó hoy la prensa internacional.

El procurador de distrito adjunto Reinhold Mueller dijo que Masterson puso sustancias en las bebidas que le dio a una novia de mucho tiempo y a dos mujeres que conocía a través de círculos de amigos en la Iglesia de la Cienciología, a quienes el actor está acusado de violar.

“La evidencia mostrará que estaban drogados”, dijo Mueller al jurado. La defensa niega que exista tal evidencia.

La discusión directa sobre las drogas no estuvo presente en el primer juicio, que terminó nulo cuando un jurado llegó a un punto muerto en los tres cargos, y Mueller tuvo que insinuarlo a través del testimonio de las mujeres, quienes dijeron que estaban mareadas, desorientadas y, a veces, inconscientes. en las noches describieron al actor violándolas.

Pero la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Charlaine F. Olmedo, está permitiendo la afirmación directa en el segundo juicio.

El abogado de Masterson, Philip Cohen, dijo en la declaración inicial de la defensa que esas historias y afirmaciones confusas son todo lo que tiene la fiscalía, y le dijo al jurado que “no hay cargos de drogas en este caso”.

Los abogados de ambas partes reconocieron que no hay evidencia forense de ninguna sustancia que Masterson les haya dado a las mujeres porque la investigación policial que condujo a los dos juicios no comenzó hasta unos 15 años después de los hechos.

Pero Mueller dijo que llamará a un analista de la unidad de toxicología de la policía, “quien le dirá cómo algunas de las agresiones sexuales facilitadas por drogas más comunes, cómo funcionan algunas de las drogas de violación más comunes, qué tan rápido se metabolizan, qué los efectos secundarios parecen “.

Cohen respondió que “un toxicólogo puede dar su opinión sobre lo que quiera, pero no hay un informe de toxicología, no hay orina, ni análisis de sangre, ni ADN”.

Cohen le dijo al jurado que otra de las mujeres, una joven actriz que pasó una noche a solas con Masterson en su casa en 2003, no mencionó haber estado drogada en ese momento.

“Ella habló con su mamá sobre cómo fue su cita con Masterson, habló con sus amigos, nunca le dijo a una persona: ‘Me drogaron’. Nunca”, dijo Cohen.

El abogado recalcó que la presunta víctima sólo mencionó que pensó que la habían drogado años después de que comenzara la investigación.

La defensa sostiene que esta y muchas otras similitudes entre las historias de las mujeres provienen de que hablan entre ellas y “polinizan de forma cruzada” los detalles de sus relatos, algo que hicieron varias veces, incluso después de que el detective del caso les advirtiera que tal comunicación podría contaminar el caso en contra de Masterson.

Las acusaciones de drogas tenían ecos del juicio de Bill Cosby, donde las mujeres testificaron sobre experiencias similares. La condena de Cosby después de dos juicios propios fue desestimada de forma permanente por el tribunal supremo de Pensilvania.

Masterson, de 47 años, podría recibir 45 años de prisión si es declarado culpable.

Mueller también dijo al jurado que las mujeres no acudieron de inmediato a las autoridades porque los funcionarios de la Iglesia de la Cienciología les dijeron que no lo hicieran, y les dijeron que lo que les sucedió no fue una violación.

Masterson es un miembro prominente de la iglesia. Las tres mujeres son ex miembros.

La iglesia dijo en un comunicado después del testimonio de las mujeres en el primer juicio que “no tiene una política que prohíba o desaliente a los miembros a denunciar la conducta criminal de los cienciólogos, o de cualquier persona, a las fuerzas del orden”.

En otra diferencia con el primer juicio, Olmedo está permitiendo que testigos expertos testifiquen sobre esas políticas.

Cohen dijo que la experta en la acusación Claire Headley, ex miembro del grupo de liderazgo de la iglesia, es alguien que trabaja “para librar al mundo de la Cienciología, librar a la gente de la Cienciología”, y dijo al jurado que iba a “escuchar un tremendo sesgo” en su testimonio. El experto en la lista de testigos de la defensa es su suegro, un cienciólogo actual de alto nivel.

La actriz Leah Remini, ex ciencióloga que se ha convertido en la detractora más destacada de la iglesia en las redes sociales y a través de una serie de televisión que presentó con ex miembros disidentes, se sentó en la primera fila de la sala del tribunal para apoyar a los acusadores a Masterson.

El actor, quien ha estado libre bajo fianza desde su arresto en 2020, se sentó en la mesa de la defensa, con una gran camarilla de simpatizantes detrás de él, muchos, si no todos, miembros de la iglesia, que también asistieron a su primer juicio. Incluían a su esposa, la modelo y actriz Bijou Phillips; su cuñada, la actriz de “One Day at a Time” Mackenzie Phillips; y su hermano, el actor de “Malcolm in the Middle”, Christopher Masterson.

