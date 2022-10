El ex-jugador de Olimpo que se escapó de una operación para ver el reducido de la Primera Nacional

El jugador Ezequiel Parnisari de Instituto de Córdoba, con pasado en Olimpo, se escapó de una operación para no perderse el partido de su equipo por el reducido de la Primera Nacional 2022. El conjunto realizó una gran campaña y, si bien no pudo obtener el título de campeón y ascenso directo, tiene latente el sueño de regresar a la máxima categoría y está a cuatro partidos de que eso suceda

Increíble, pero real. Parnisari protagonizó una increíble historia en los últimos días porque el viernes pasado el club informó en su cuenta de Twitter que el defensor estaba internado por un cuadro de apendicitis y que con el correr del día iba a ser intervenido quirúrgicamente, algo que iba a dejar al defensor afuera de las canchas entre 10 y 20 días.

Sin embargo, lo que el club no contó, pero si lo hizo Pamela Andrada, la pareja del defensor, es que Parnisari se fugó de la clínica para no ser operado y poder estar para los partidos frente a Defensores de Belgrano por las semifinales del reducido y que otorgará el último cupo para disputar la Liga Profesional en 2023.

“El jueves a la tarde vivimos una tarde más que loca. Escaparte de un sanatorio porque te digan que te tienen que operar de apéndice es de película. Sí, se escapó”, comentó Andrada en un posteo de Instagram y continuó: “Muchos pensarán que se escapó porque tenía miedo a la operación, pero no…’Tengo que jugar la semifinal, no me pueden operar’. Yo no me equivoco cuando digo que estás loco”.

La historia no quedó ahí, ya que Andrada dio más detalles: “Miles de llamadas y él como si nada. ‘Si no volvés al sanatorio te buscamos con la policía”. “No le quedó otra a Parnisari que acomodar las cosas e ir a internarse. En el sanatorio te conocieron más por ser el que te escapaste y no por ser el jugador de Instituto”, cerró la pareja del ex Olimpo y Aldosivi de Mar del Plata.

Por lo pronto, el defensor se perderá los encuentro de ida y vuelta de la semifinal frente a Defensores de Belgrano. En caso de que la “Gloria” logre el pase a la final, podría dar el presente en el cotejo revancha ante el ganador de la otra llave entre Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Buenos Aires.

