El presidente Milei dijo estar trabajando “a brazo partido” para evitar la crisis

El presidente Javier Milei afirmó hoy que su Gobierno trabaja “a brazo partido para evitar la crisis” y aseguró que “no hacer nada, o seguir haciendo lo mismo” que las administraciones anteriores, iba “a ser infinitamente peor” para la Argentina, en tanto que el portavoz presidencial Manuel Adorni negó este jueves la existencia de “internas” entre funcionarios del Ejecutivo.

Mientras se prepara para emprender un viaje que lo llevará a la Antártida el próximo sábado, el Jefe de Estado encabezó hoy una nueva reunión de Gabinete nacional y brindó una entrevista en la que afirmó trabajar para evitar “una Argentina con 98% de pobres y la mitad de indigentes”.

También aseguró que “dos tercios de las mejoras” que impulsó desde que llegó al Gobierno el 10 de diciembre pasado “se van a ver en 15 años” y sostuvo que el objetivo de esas decisiones es tener “un ingreso per cápita diez veces más alto” para que la Argentina se convierta en uno de “los países más ricos del mundo”.

Luego de que se conociera el primer revés judicial contra la modificación de la legislación laboral a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el Gobierno presentó el 20 de diciembre, Milei resaltó: “Los partidos tienen 90 minutos, no terminan hasta el pitazo final, así que estamos confiados que todo va a salir adelante”.

Sobre ese punto, Adorni, en su habitual conferencia de presa defendió el contenido del decreto y afirmó que “si algo ha fracasado en la Argentina es la legislación laboral o parte de ella”.

“La opción de elegir la obra social me parece sensacional en lo personal y como Gobierno me parece fabuloso que la gente lo pueda ejercer. No hay nada más maravilloso que la posibilidad de elegir. Si algo ha fracasado en Argentina es la legislación laboral o parte de ella. Me parece que esta cuestión de los derechos ganados en materia laboral han sido una complicación”, evaluó el funcionario.

A raíz de la presentación en el Congreso de la llamada Ley Ómnibus, el portavoz negó hoy la existencia de “internas” entre funcionarios del Gobierno, y calificó de “rumor” a una información acerca de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, habría presentado la renuncia al cargo.

“En el Gobierno no hay una sola interna. Todo es rumor. En línea con esos rumores, lo de Francos es solo un rumor que generó la prensa sin ningún tipo de sustento. Es falso de toda falsedad”, respondió.

De hecho, Francos mantuvo ayer reuniones con la vicepresidente Victoria Villarruel y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para analizar la estrategia legislativa y hoy fue quien recibió al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para analizar los aspectos de la Ley “Bases” que se refieren a la cuestión pesquera y que habían producido preocupación entre los mandatarios provinciales de la Patagonia.

Sobre ese punto, en rueda de prensa, Francos habló de la posibilidad de realizar “clarificaciones” en el articulado legal, algo que ya había deslizado el propio Adorni, quien aclaró que esa industria está “está por debajo de su punto óptimo y entendemos que esta apertura hace que efectivamente la actividad pueda crecer”.

El ministro del Interior, en otro sentido, dijo que hay “sintonía” con los gobernadores y añadió que “todos” los actores quieren “proteger a la industria argentina”.

En el plano económico, Adorni también fue consultado sobre posibles embargos que puedan derivar del juicio por la expropiación de YPF en el que un juzgado estadounidense obliga al país a pagar 16.100 millones de dólares al fondo Burford Capital.

“La Argentina está decidida a respetar todos los contratos y todos los fallos judiciales de cualquier índole”, dijo pero aclaró que todavía se está en “proceso de análisis” y que cuando el Gobierno tome una determinación final va a ser comunicada.

Además anticipó que mañana se concretará la reunión con enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la que se tendrá por objetivo “reencauzar el acuerdo que está caído por el incumplimiento en todas las metas que el Gobierno anterior había pautado con el organismo”.

Dijo que el encuentro “irá en línea con que efectivamente se pueda reencauzar el acuerdo que esta caído por el incumplimiento en todas las metas que el Gobierno anterior había pautado con el organismo”.

Se había anunciado que la reunión -de la que participarán Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja en representación del organismo multilateral- se iba a celebrar hoy, pero luego se informó que se postergó para mañana por cuestiones de agenda.

