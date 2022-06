En medio de la incertidumbre por Suárez, Aliendro se suma a River

El mediocampista Rodrigo Aliendro será oficializado como refuerzo de River luego de realizarse hoy la revisión médica, en medio de la incertidumbre por la posible llegada del uruguayo Luis Suárez al “Millonario” que mantiene en vilo a la institución de Núñez.

Aliendro firmará su contrato por tres años en las próximas horas, tras las idas y vueltas y luego de ser liberado por Colón de Santa Fe a cambio de la compra de la otra mitad del pase del lateral Alex Vigo que todavía posee el “Sabalero”.

Además, el rumor de que el “pistolero” ya había arreglado su llegada a River tomó mucha fuerza, al igual que una presunta oferta desde Estados Unidos para el delantero, pero desde la dirigencia todavía no recibieron respuesta ni positiva ni negativa de Suárez.

Según los trascendidos, el contrato que le propuso el elenco argentino fue por un año, con una cláusula de rescisión a los seis meses para permitirle salir si quisiera hacerlo después de disputar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Uruguay.

“Como es un futbolista de elite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar”, manifestó el “Muñeco” Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Lanús.

Y agregó: “Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, de su recuperación. Van de la mano, estamos tranquilos. No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a uno que se está recuperando”.

No obstante, Gallardo añadió: “Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando”.

Hasta el presidente del Atlético de Madrid de España, Enrique Cerezo, opinó al respecto: “Suárez es el mejor centrodelantero que haya visto y felicito a River si realmente se lo lleva porque será una gran adquisición”, dijo.

“Le puede dar mucho a River. Tiene un olfato con el gol increíble, es un jugador magnífico. La impresión que ha causado en el Atlético de Madrid ha sido asombrosa. Fue un jugador que se ha ido con todo el mundo queriéndolo y coreando su nombre, dejó un recuerdo imborrable”, cerró.

Fuente: NA.

