Gago habló por primera vez tras perder la Liga Profesional: “Yo designo jugadores para patear un penal, pero ellos deciden quién patea”

El entrenador de Racing, Fernando Gago, habló primera vez en conferencia de prensa luego del la derrota frente a River que le impidió quedarse con la Liga Profesional y, en relación a la polémica que se generó por el penal que le pudo haber dado el título dijo que los jugadores “deciden dentro del campo quién lo patea”.

“Yo designo tres o cuatro jugadores para patear un penal, pero ellos deciden dentro del campo quién lo patea”, señaló Gago, a la vez remarcó que “Joni (Galván) tuvo la personalidad y la confianza de patear y lo erró. Nos duele”.

En tanto, opinó sobre los pasacalles que aparecieron en el estadio y aseguró: “No me interesan. No le doy importancia a algo que se puede formar después de la derrota, ¿Sabes cuantos pasacalles me pusieron en mi vida tanto como entrenador como futbolista? Perdí más de lo que gané. Y mira que gané 17 títulos”.

En la misma línea agregó: “La crítica está siempre. Yo le doy importancia a lo que crearon estos chicos durante todo el año. No tengo dudas de que vamos a ir al próximo partido con la idea de jugar una final más. Si es injusto o no es injusto no vamos a cambiar por un resultado o un pasacalle.”

Luego de suspender el contacto con los medios el domingo tras la derrota frente a River, el técnico habló este viernes y señaló: “Fue un momento difícil y estamos todos muy dolidos, pero hay que seguir. Tenemos un partido el miércoles que viene y una posibilidad de jugar una final”.

Justamente, sobre el encuentro del próximo miércoles, en el cual deberá enfrentar a Tigre por un lugar en la final del Trofeo de Campeones, analizó: “Es distinto este partido al que con River. Va a ser un partido con muchos detalles. Son un equipo con un muy buen rendimiento, Tenemos que trabajar para lastimarlos y que ellos no nos lastimen”.

“Tenemos la obligación de salir campeones, eso está claro. Tenemos que pelear para salir campeón siempre. Critico muchas cosas a pesar de los resultados, a pesar de ganar o perder”, finalizó Gago.

