La NASA lanzó con éxito un minisatélite para intentar volver a la Luna

La NASA lanzó hoy un nanosatélite un poco más grande que un horno microondas al espacio exterior, como parte de una misión histórica para volver a enviar humanos a la Luna.

El cohete que transportaba el diminuto módulo CAPSTONE fue lanzado con éxito desde la península de Mahia, en el este de Nueva Zelanda.

“¡Despegamos!” dijo la NASA en un comunicado poco después del lanzamiento minutos antes de las 7 de Argentina, que fue descrito como “absolutamente fantástico” por Bradley Smith, director de servicios de lanzamiento.

La agencia espacial estadounidense espera que en un plazo de cuatro meses CAPSTONE estará en condiciones de iniciar innovadoras “órbitas de halo casi rectilíneas” alrededor de la Luna.

NASA is on its way back to the moon, after the successful launch today of the small CAPSTONE spacecraft https://t.co/Tp8y6pxYyv

— New Scientist (@newscientist) June 28, 2022