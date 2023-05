La OMS aseguró que la viruela del mono ya no es una emergencia sanitaria global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que la viruela del mono ya no representa una emergencia sanitaria mundial, poniendo fin a una alerta de casi un año por la enfermedad viral que había sido decretada de importancia internacional en julio de 2022.

La nueva calificación, tomada en conjunto con el Comité de Emergencia, busca provocar una respuesta internacional coordinada y desbloquear fondos para colaborar en el intercambio de vacunas y tratamientos. Desde principios de 2022 hasta el 8 de mayo de 2023, se registraron más de 87.000 casos y 140 muertos en 111 países.

Aunque la OMS había observado a principios de año una disminución sostenida en el número de casos notificados, también había expresado su preocupación por un posible rebrote en algunas regiones y la persistencia de la transmisión en algunos países. Desde entonces, el número de contagios retrocedieron de forma notable. “Se han dado casi un 90% de casos menos estos tres meses, en comparación con los tres meses anteriores”, detalló Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“Ayer se reunió el Comité de Emergencia para la viruela del mono y acordó un nuevo plan, y me recomendó que el brote internacional ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo, y me complace declarar que la viruela del mono ya no es una emergencia de salud pública a nivel mundial”, anunció Ghebreyesus.

Sin embargo, advirtió que, da igual que con el Covid-19, “eso no significa que el trabajo haya terminado”. “Aunque las alertas terminaron, la amenaza de nuevas oleadas se mantiene para los dos. Los dos virus siguen circulando y los dos siguen matando”, advirtió.

