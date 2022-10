Mauro Zárate: “Me equivoqué con la gente de Vélez, le pedí y pido disculpas”

Mauro Zárate, quien días atrás quedó libre de Platense, se expresó en medios televisivos con un claro mensaje de perdón para la gente de Vélez a la que admitió que la defraudó con sus dichos y acciones futbolísticas

El atacante de 35 años sostuvo: “Me equivoqué con la gente de Vélez. Mi carrera ya estaba hecha en Europa y tenía que volver, disfrutar y retirarme en Vélez porque es un club donde nací”.

“Después pasaron cosas que no se cumplieron y que no vienen al caso, porque no me gusta armar quilombo y apareció el llamado y la motivación de un club como Boca y decidí eso”, dijo Zárate en referencia a su frustrado regreso al Fortín en 2018 cuando el club argentino ya había acordado con el West Ham United su compra, pero él optó por el equipo de la Ribera y a partir de ahí la relación con los hinchas de Liniers se volvió irreversible.

“Ahora me preguntás y me arrepiento de haberme ido de Boca. Obviamente me gustaría volver porque pasé tres años y medio hermosos y los disfruté muchísimo”, afirmó el goleador y agregó: “Tenía una oferta de España y se lo comenté a Riquelme. Le dije que es la única liga que me falta, que me gustaría ir. Román me dice que no, que iba a jugar, ‘confío mucho en vos’. Me quedé, arranqué a jugar y me empecé a lesionar”.

Por último, Zárate se autopostuló para ser refuerzo de Newell´s: “El Gringo Heinze fue uno de los mejores técnicos que tuve en mi carrera. Me gustaría que me vuelva a dirigir”.

Comentarios

comentarios