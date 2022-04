“Mostaza nos dice que el Paso a Paso ya caducó”

Viviendo una experiencia renovada en Defensores Unidos de Zárate, con Mostaza Merlo como DT, el defensor Facundo Laumann formó parte de la entrega de jueves de Golazo HD por De la Bahía.

1) Mostaza nos dice que estemos tranquilos, que con el correr de los partidos vamos a seguir mejorando el juego. Es un club donde me siento importante y eso es bueno. La experiencia viene muy bien y ahora tenemos un partido muy duro contra San Carlos. Eso sí, el paso a paso ya caducó…

2) Con Villa Mitre tuvimos año irregular, donde ganamos partidos importantes, pero recién en el final del campeonato pudimos ganar 4 ó 5 partidos seguidos. No se pudo dar el cierre en Salta y se terminó el año.

3) Liniers me cambió lo que yo pensaba del club y me recibió de la mejor manera. Es un club de buena gente y el ascenso me puso más contento. Aunque ya me había ido, me sentía parte del logro.

4) Lo que más sorprende de Mostaza es su humildad y nunca hace notar todo lo que vivió. Nos transmite mucha tranquilidad y labura mucho en el día a día. A las 7.30 de la mañana ya está en el club. Lo quieren en todos lados y la gente de Racing siempre aparece para saludarlo. Está muy comprometido con el equipo.

Comentarios

comentarios