Néstor Grindetti contra Axel Kicillof por el escándalo de Martín Insaurralde

El intendente de Lanús en uso de licencia y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, criticó al actual mandatario bonaerense, Axel Kicillof, por haber dicho que se enteró “por las redes sociales” del lujoso viaje a España que realizó su ahora ex jefe de Gabinete Martín Insaurralde.

“Es grave y preocupante que Kicillof no sepa lo que hacen sus funcionarios, además de las investigaciones personales que le pesan a Insaurralde, hay que mirar hacia dentro del gobierno, hay que investigar si se tomó vacaciones oficiales o no, en quien se delegó la firma, entre otras cuestiones administrativas. Kicillof no puede hacerse el desentendido, tiene que dar explicaciones, no alcanza solo con aceptar la renuncia”, apuntó Grindetti.

En un comunicado, el dirigente de Juntos por el Cambio disparó: “Esto muestra una matriz de comportamiento del kirchnerismo, donde se creen dueños del Estado”.

Comentarios

comentarios