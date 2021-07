Patricio Giménez arremetió contra Flor de la V

Volvió “El Guasón de las redes sociales”. En las últimas horas, Patricio Giménez se mostró furioso en su cuenta de Instagram y con el filtro del emblemático personaje, criticó a Flor de la V que lo trató de “vago” y “mantenido por la hermana”.

El año pasado, en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, Patricio Giménez decidió radicarse en Uruguay junto a Susana Giménez. Desde entonces, el cantante se encuentra trabajando en el país vecino, ya que considera que la situación sanitaria en la otra orilla del Río de la Plata es más estable. Asimismo, desde esas costas, estuvo dejando una serie de polémicas reflexiones sobre la Argentina.

Al parecer, sus comentarios molestaron a De la V que lo cuestionó públicamente argumentando que no puede comparar a la Argentina con Uruguay por cuestiones demográficas y que es “un caradura que vive de la hermana”.

Por supuesto, la respuesta de Giménez no se hizo esperar y fue a través de su cuenta de Instagram, bajo el filtro de su personaje favorito que usa a la hora de pelearse con gente del ambiente. “A mí lo que me molesta de la Argentina es la corrupción, la mediocridad y la impunidad. Yo amo la Argentina, no amo lo que hicieron de la Argentina”, comenzó el músico justificando su permanencia en Uruguay.

Sin embargo, minutos después apuntó directamente contra la panelista del ciclo A la tarde. “Y a vos Florencia De la V, como vos elegiste llamarte, te recuerdo que te reías de cuando yo trabajaba en los cruceros desde los 17 años y me cambié el nombre a Jhonny Frank. Vos te podés cambiar el nombre, pero yo no, ¿por qué? ¿Desde qué soberbia hablás siempre? ¿A quién te comiste? ¿A quién le ganaste? (…)”, expresó tajante.

En cuanto a tildarlo de mantenido, aclaró: “Te recuerdo que siempre humildemente me gané la vida y no le pedí nada a nadie y no necesito ni mucha guita, ni muchas cosas, ni mucha fama para ser feliz. Te mando un beso”, remató enojadísimo, quién todos los fines de semana hace shows y ya no vive en la mansión de la diva de los teléfonos. (La Nación)

Comentarios

comentarios