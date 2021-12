Un integrante de Il Divo se encuentra en coma tras descompensarse en una gira

Carlos Marín, integrante del famoso grupo musical Il Divo, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Manchester, Inglaterra, luego de descompensarse en medio de una gira. Según trascendión, el artista se encuentra entubado y en coma inducido.

El cantante de 53 años empezó a sentirse mal en los últimos días y finalmente tuvo que ser hospitalizado y aunque se desconoce la causa.

“Nuestro querido amigo y compañero, Carlos, se encuentra en el hospital. Esperamos y rezamos por una pronta recuperación”, confirma el perfil oficial de Il Divo en Twitter.

Our dear friend and partner, Carlos, is in the hospital. We are hoping and praying for a speedy recovery. — Il Divo (@ildivoofficial) December 16, 2021

La historia de Il Divo y Carlos Marín

Il Divo fue fundado por el afamado Simon Cowell, el mismo de One Direction, tras imaginar que un cuarteto lírico íntegramente masculino tendría posibilidades versionando canciones míticas.

Marín, de que se había forjado una carrera previa como actor de musicales como Los miserables o La bella y la bestia, entró en 2003 a formar parte de este proyecto, para el que también fueron contratados Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller.

Juntos han lanzado nueve discos de estudio, desde el homónimo Il Divo (2004) hasta el más reciente For Once In My Life: A Celebration of Motown (2021), con los que ha logrado vender cerca de 40 millones de copias en todo el mundo. (Rating Cero)

