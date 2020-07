Alberto Fernández, sobre el coronavirus en AMBA: “Estamos teniendo problemas”

Luego de destacar los programas como el de ATP e IFE para promover la ayuda a los sectores más vulnerables, el mandatario fue consultado por la posibilidad de que en el Estado se rebajen los sueldos. Tras la pregunta, respondió: “Ese es un discurso remanido que no tiene ningún efecto práctico real y es una gran simplificación porque el tema no pasa por ahí”.

No obstante, la palabra que se esperaba era la de Alberto Fernández, la cual definiría las restricciones de las próximas semanas. “Tenemos que darnos cuenta que estamos teniendo problemas y no podemos dejar que ese problema avance haciendo lo mismo, sino que tenemos que pensar en hacer otra cosa”, dijo en una entrevista radial.

