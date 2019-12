Borrá toda presencia y rastro en redes sociales con estos consejos

Las redes sociales son plataformas muy utilizadas por los usuarios hoy en día. Como sabemos tenemos una gran variedad a nuestra disposición.

Algunas sirven para estar en contacto con amigos o familiares, otras nos permiten subir vídeos y fotos, mientras que en otras ocasiones podemos dar nuestra opinión. Sea cual sea la red social que utilicemos, lo importante será mantener la seguridad. Son muchos factores que pueden influir en la seguridad y privacidad. Esto último es algo que valoran mucho los usuarios y que no siempre está presente. En este artículo vamos a explicar algunos consejos para borrar la presencia en redes sociales.

La importancia de la seguridad y privacidad en redes sociales

Cuando navegamos por la red nuestros datos no siempre están a salvo. Son muchas las plataformas que usamos en nuestro día a día y no todas ellas son seguras. Especialmente cuando hablamos de redes sociales es mucha la información personal que introducimos constantemente. Hablamos de datos como nuestro nombre, e-mail, gustos, lugares que visitamos…

Todo esto puede afectar a nuestra privacidad, ya que se han dado casos en los que toda esa información es utilizada para fines lucrativos. En ocasiones incluso son vendidos los datos a terceros para entrar en campañas de marketing.

Muchos usuarios optan por salir de las redes sociales y evitar así problemas de privacidad. En este artículo vamos a hablar de ello. Vamos a dar una serie de consejos para borrar la presencia en redes sociales y no poner en riesgo nuestra seguridad y privacidad.

Cómo borrar datos en redes sociales

Eliminar la cuenta desde la plataforma

El primer paso que podemos hacer es el de eliminar directamente nuestra cuenta y datos desde la propia plataforma. Es lo más lógico y básico cuando queremos borrar el rastro en las redes sociales.

Normalmente las plataformas como Facebook, Instagram o Twitter tienen una opción para borrar la cuenta y todos los datos e información que almacenan. Eso sí, hay que tener en cuenta que en ocasiones esos datos se mantienen durante 30 días o incluso hay información que nunca llega a eliminarse.

Hay que detenerse en todas las opciones que nos muestren y eliminar así por completo todos los datos.

Debemos tener en cuenta que no es lo mismo desactivar la cuenta que borrarla. Algunas plataformas como Facebook nos ofrecen la posibilidad de desactivar la cuenta durante un tiempo. Esto no significa que nuestros datos almacenados se eliminen. Si queremos borrar la información tendremos que optar por la opción de eliminar la cuenta.

Utilizar servicios independientes

A veces no es tan fácil borrar una cuenta de redes sociales. Es posible que la opción no esté accesible o no sepamos dónde encontrarla. Para ello tenemos plataformas independientes que nos ofrecen la posibilidad de eliminar los datos de redes sociales.

En este sentido tenemos diferentes opciones como JustDeleteMe o DeseatMe que nos muestra una lista de las redes sociales en las que estamos presentes. Puede que en alguna ocasión nos registráramos en una plataforma de la que ya no nos acordamos.

Comprobar que no tengamos datos vinculados

También debemos comprobar que no tengamos datos vinculados. Es posible que a través de una red social hayamos compartido datos con otros servicios y plataformas. Todo esto podría estar disponible en la red y convendría eliminar también esos servicios adicionales.

Eliminar registros a través de redes sociales

Algo muy habitual es poder iniciar sesión en otras plataformas simplemente poniendo nuestra cuenta de Facebook o Twitter. Ahora bien, esto también genera problemas de privacidad. En caso de que queramos eliminar el rastro de redes sociales también convendría eliminar estos inicios de sesión alternativos.

En definitiva, estas son algunos consejos básicos e interesantes para eliminar la presencia en redes sociales. Hay que tener en cuenta que la privacidad es un factor muy importante pero que no siempre está presente. Debemos extremar las precauciones a la hora de navegar por la red.

