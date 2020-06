El intercambio comercial cerró mayo con un superávit de US$ 1.893 millones, informó el Indec

En mayo las exportaciones sumaron ingresos por US$ 5.061 millones, con una caída del 16% interanual; mientras que las importaciones retrocedieron 31%, con un monto de US$ 3.168 millones.

El intercambio comercial dejó en mayo un superávit de US$ 1.893 millones, superior a los US$ 1.399 millones registrado en igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

