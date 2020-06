En 2021 el Indec realizará primera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado

Sobre este punto, Lorenzetti dijo que “las cosas tienen valor si se ven, entonces pretendemos dar cuenta del valor económico del trabajo no remunerado que hace a la reproducción social de la vida y a la satisfacción de necesidades y aportar a la construcción de la cuenta satélite de trabajo no remunerado”.

Otra potencialidad de la encuesta será medir el valor económico del trabajo no remunerado, de manera de contribuir a ampliar y consolidar el sistema de cuentas nacionales al ofrecer una cuantificación del trabajo no remunerado y aportar insumos que permitan valorizarlo monetariamente.

La distribución del tiempo entre el trabajo remunerado y no remunerado, las desigualdades que existen con perspectiva de género y demanda de servicios de cuidado que existe en el país, serán algunas de las principales cuestiones que buscará indagar el Instituto Nacional de Estadística y Censos a través de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado (ENUT).

You May Also Like