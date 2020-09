Hasta el próximo año los bancos no podrán cobrar comisiones por operar en cajeros

El BCRA, presidido por Miguel Ángel Pesce, resolvió además prolongar hasta el 31 de diciembre de 2020 el periodo en el que las entidades no pueden cargar intereses punitorios sobre los montos no pagados de créditos concedidos.

Según el comunicado difundido este jueves por la autoridad monetaria “las entidades financieras no pueden cobrar cargos ni comisiones por cualquiera de las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados por ellas en el país, más allá del importe o de la cantidad de extracciones, sea el usuario cliente o no de la entidad”.

