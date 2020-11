Hebe de Bonafini: “El mundo ama a Diego Maradona porque fue una buena persona”

“Siempre contaba, mil veces, que se daba cuenta que su madre no comía a la noche y decía que le dolía la panza, eso no lo olvido nunca”, afirmó Bonafini.

En ese sentido, expresó: “Siempre estaba del lado que tenía que estar, él decía ‘es tan difícil ser quien soy, me gustaría ir a una playa y que nadie me persiga‘. Le gustaban las pequeñas cosas de la vida”.

