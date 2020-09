“Hoy me toca enviarle mucha fuerza” a la mamá de Facundo, dijo la madre de María Soledad

Ada le pidió a las familias que sufren la muerte de un hijo o una hija “que luchen, que no claudiquen, que no tengan miedo, que denuncien, que no se queden callados, que exijan”.

“Yo sé que la resignación a una mamá no le puedo pedir, porque no hay ninguna para una madre, porque la herida queda para siempre, para toda la vida. El calvario que lleva la familia es muy pesado, es una cruz muy pesada que se lleva de por vida”, agregó.

“Hoy me toca desearle un consuelo grande y enviarle mucha fuerza a la mamá de Facundo, que la veo a través de los medios cómo lucha para saber la verdad. Quiero decirle que no hay que claudicar, que hay que seguir”, dijo Ada.

