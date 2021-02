“Hoy no hay nada que cambie las fechas de las PASO y las generales”, dijo Capitanich

Sobre la relación con la oposición respecto a modificaciones al cronograma electoral, el mandatario provincial destacó que “siempre el Presidente (Alberto Fernández) transmitió que este cambio electoral debe tener un gran consenso y Juntos por el Cambio no lo tiene, ya que posee un núcleo duro que se opone a todo y condiciona todo porque no están dispuestos a discutir nada, salvo un poco la postergación de las fechas”.

You May Also Like