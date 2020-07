La repudiable frase de un ex jugador de la Selección de Francia contra Messi

El ex futbolista francés Christophe Dugarry tuvo una repudiable actitud al calificar al argentino Lionel Messi como “medio autista” y al pedirle al atacante Antoine Griezmann que le pegue “un tortazo en la cara”.

“¿De qué tiene miedo Griezmann? ¿De un chico que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle ‘cojones’ en algún momento”, disparó el francés en diálogo con RMC Sport.

Lejos de arrepentirse por la frase, Dugarry amplió al sostener que la solución para Griezmann debería ser “darle un tortazo en la cara“ al argentino, porque entiende que vienen teniendo problemas “desde hace un año“.

Las reprochables palabras de parte del ex futbolista francés llegan en medio de un clima enrarecido en Barcelona, con rumores de peleas entre Messi y el entrenador, Quique Setién, y la hasta ahora decepcionante estadía de Griezmann en el Barcelona.

“Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde pelotas, juega con la pierna cambiada. Debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema“, sostuvo Dugarry.

Setién, por su parte, tampoco se salvó del enojo de Dugarry: “Es un entrenador que patina totalmente. Es buena gente, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Cambió a Sergio Busquets en el minuto 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90. No era algo contra Griezmann, es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está superado. Estoy convencido que no tiene nada contra Griezmann, lo único es que está superado”.

