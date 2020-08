La venta de autos usados cayó 11,5% en Julio por el aislamiento y la falta de unidades

Sin embargo, “la reposición está complicada pero en ciertas provincias es crítica. La gente compra con dólares o efectivo. La entrega del auto usado en las transacciones se ha reducido considerablemente y, además, la gente no financia porque no quiere endeudarse”.

Con respecto al interior, “en la mayoría de las provincias las agencias vendieron prácticamente igual volumen que en un buen mes de enero o febrero. Si no se comercializó más es porque ya no quedaba stock”.

