Los alumnos en grupo de riesgo podrán volver a las clases presenciales con autorización médica

Por el momento, el protocolo del Ministerio de Educación excluye a los alumnos con enfermedades como fibrosis quística, diabetes, asma moderada o severa, inmunodeficiencias o enfermedades hepáticas. No obstante, Omar Tabacco, presidente de la SAP explicó: “Hay que considerar que no todos están en la misma situación“.

En estos casos, será necesario el aval de un médico que tenga en cuenta su parámetro clínico y no su diagnóstico. Con esto señalaron que no todos los alumnos, más allá de que tengan una misma enfermedad, tienen las mismas condiciones, por lo que los pediatras deberán resolver si puede o no volver a la escuela.

You May Also Like