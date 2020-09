Nacho Viale declarará ante la Justicia por la muerte del policía en Palermo

Con la voz quebrada y todavía conmocionado, recordó al efectivo fallecido: “Estoy agradecido con la policía. A todos los que estaban ahí nos podrían haber acuchillado. Yo me sentí protegido por ese policía. Veo las imágenes y se me parte el corazón“.

Luego, en el noticiero de la trasnoche de eltrece, Viale contó que se ofreció a declarar en la Justicia: “Ya me presenté como testigo, y hoy tengo la audiencia con la doctora para declarar. Yo vivo a dos cuadras de ahí, y después de lo que pasó hablé con varios policías. Tenían mucha desazón. Ese chico no estaba en sus cabales, pero si se daba vuelta y acuchillaba a uno de los que estábamos sentados ahí, ¿a quién le íbamos a echar la culpa? ¿A la policía porque no hizo nada?“.

You May Also Like