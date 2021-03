Netflix estrena “Archivo 81”, una nueva serie de terror

Cabe destacar que Rebecca fue la escritora del guión de varios episodios de The Boys de Amazon Prime Video, The Vampires Diaries y The Crossing. Y agregó: “Estoy emocionada de llevar a los espectadores de Netflix a una aventura aterradora y visualmente emocionante”. La serie se centrará en Dan Turner, quien acepta un trabajo restaurando una colección de cintas de video dañadas de 1994.

You May Also Like