Parrilli afirma que el fallo de la corte contra Boudou priva a los argentinos de saber la verdad

El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli declaró hoy que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ayer rechazó un recurso del exvicepresidente Amado Boudou y dejó firme su condena a 5 años de prisión por la apropiación de la calcográfica Ciccone, “priva a los argentinos de saber la verdad”.

“Esta actitud de la Corte nos priva, a todos los argentinos, de saber si un ex vicepresidente, que fue además ministro de Economía, estuvo bien o mal condenado en esta causa, sobre todo porque es una causa que venía con muchas intromisiones desde el punto de vista mediático, con denuncias de lawfare que involucran al ex ministro de Justicia, con testigos sobornados”, sostuvo Parrilli en declaraciones a la prensa.

Para el senador, “la actitud de la Corte deja un sabor amargo y una sensación de una falta de justicia total”.

El legislador recordó que “recientemente, la Corte estuvo durante un mes tratando un per saltum de dos jueces que habían sido designados a dedo por Mauricio Macri. Lo trató con gran rapidez, lo analizó, no lo descartó, aún cuando podrían llegar por los carriles normales al alto tribunal”.

El ex Secretario General de la Presidencia durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner expresó que “la Corte (Suprema de Justicia), cuando se trata de acciones del macrismo o de acciones que respondan a los intereses corporativos de ellos, los tratan con rapidez; en cambio, cuando se trata de alguien cercano al gobierno de Cristina Kirchner no lo trata, lo desprecia, y nos deja la sensación de no investigar a fondo, si realmente hubo o no alguna acción delictiva por parte del ex vicepresidente”.

“Este sector del Poder Judicial está en una suerte de asociación escandalosa con el macrismo. El Lawfare está más vigente que nunca, es muy clara la actitud de la Corte, que también convalidó los espionajes que le hicieron a Cristina Fernández y a mí. Cuando les pedimos explicaciones dijeron que estaban investigando y nunca nos contestaron”, añadió.

Parrili proclamó que tienen “derecho a terminar con el Lawfare y a que cada fallo se examine a fondo” y afirmó que “hubo pruebas que se pidieron y no se hicieron” en lo que calificó como “un desprecio al Derecho y al derecho de los argentinos a conocer la verdad sobre un caso muy importante, que involucra a un ex vicepresidente”.

