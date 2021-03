Putin dice que las vacunas rusas sirven para combatir las nuevas variantes de coronavirus

“Las vacunas con que contamos hoy, según me informaron, funcionan de manera efectiva contra esas cepas que hoy causan tanto miedo en Europa, y no solo en Europa. Los ensayos de esos fármacos que combaten el virus demuestran que nuestras vacunas son eficaces contra esas cepas”, sostuvo el mandatario a la prensa tras reunirse con la jefa de la Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia (FMBA, por sus siglas en ruso), Veronika Skvortsova, según la agencia de noticias Sputnik.

