Echaron a Leticia Bredice de “El divorcio”, la obra que protagonizaba con Luciano Castro

El estreno de “El divorcio” es solamente en semanas. Primero comenzarían su gira en el interior del país para probarla antes del debut veraniego en Mar del Plata que será el 27 de diciembre. Aunque en medio de los preparativos hubo una sorpresa en el equipo ya que desvincularon a una de las protagonistas que soñaba con hacer temporada en la ciudad.

“Voy a hablar de la baja de una actriz que ya tiene reemplazo, ya había hecho las fotos del espectáculo y se tuvo que ir por un escándalo. No es una noticia grata y hablamos del elenco de “El divorcio”, donde también está Luciano Castro y preparan este espectáculo junto a Javier Faroni”, comenzó diciendo Laura Ubfal en “Intrusos”.

Además, sumó: “Natalie Pérez y Pablo Rago también forman parte del elenco. Ahí estaba Leticia Bredice pero por decisión del elenco, le pidieron que deje el equipo. Fue aparentemente por problemas internos, decían que ella no estaba en su eje del todo y se presentaba a los ensayos con problemas, por ese motivo la desvincularon“, agregó la periodista.

¡ÚLTIMO MOMENTO! | Escándalo en la obra de Luciano Castro Echaron a Leticia Bredice del elenco Cc @Intrusos pic.twitter.com/53uOx5VFop — América TV (@AmericaTV) September 19, 2022

Tras la versión que sonó en el programa de Amércia, la actriz hizo su descargo y confirmó el despido: “Me echaron. Yo no me voy de ningún lado y menos ahora, hay que bajar los egos. Hay que tratar de ser un poco más empático entre nuestro grupo de actores pero a veces… Yo tengo como actriz la humildad de que por más que yo estudie el guion, vaya en el horario, cumpla con todos los requisitos y sea buena compañera, si el director al segundo ensayo dice ‘no quiero que venga más Leticia’, bueno, yo me tengo que ir“, aclaró.

En tanto Leticia confirmó que el director de la obra es Nelson Valente y fue quién tomó la iniciativa de despedirla. “Nunca hice temporada en Mar del Plata y a mí me ofrecieron eso y acepté. Yo no entiendo muy bien qué pasa, pero sí entiendo que a veces uno se encuentra o no. Yo creo que el director no empatizó“, concluyó.

Leticia Bredice enfurecida | La actriz confirmó la primicia de Laura Ubfal "No entendí por qué me echaron". Cc @Intrusos pic.twitter.com/WYLiSwtBQ3 — América TV (@AmericaTV) September 19, 2022

