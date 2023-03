“En mi teléfono tengo toda mi historia con él”, dijo Jey Mammon sobre su vínculo con Lucas Benvenuto

El músico y conductor Jey Mammon habló tras la denuncia en su contra por supuesto abuso sexual contra Lucas Benvenuto en una entrevista con el canal C5N.

“Yo en este teléfono guardo todo, tengo toda mi historia con él, de amor. Incluido el último mensaje que me manda que dice: `¿no me vas a contestar más los mensajes?`. Yo creo que estaba en el Bailando en ese momento, ya estaba de novio, le pido disculpas a mi ex porque ya no estamos juntos pero igual me escribió hace poco”, aclara en el extracto y detalla su vínculo con Lucas en ese momento, durante 2019, un año antes de la denuncia.

“Me pone `si no me vas a contestar quiero decirte que yo no soy de ésos´. Es un audio, que no lo voy a mostrar porque lo respeto”.

En esa misma línea, el músico expresó qué siente en relación al joven. “Vos me preguntabas: `¿Quién es Lucas hoy para vos?`. Y la verdad, aunque te parezca mentira, sigo empatizando con su historia”, asegura.

En otro fragmento de la charla que adelantó el ciclo Duro de Domar (C5N) se puede escuchar como Juan Martín Rago (tal es su nombre real) describe su estado actual luego de que se conozca la noticia: “Yo quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, acá, como me ves. Mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, estoy paralizado. Tomo clonazepam todo el tiempo. La verdad es que estoy pasando, probablemente, el peor momento de mi vida”, dijo Mammon.

“No sé qué va a pasar con mi vida. Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto. El que quiere, que me acompañe. Y el que no, que se quede en el camino”, se anima a decir en referencia a que la mayoría de sus amigos y colegas, decidieron no volver a hablarle.

Además, le envió un mensaje a Benvenuto, su presunta víctima: “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”. (Infobae)

