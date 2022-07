Independiente se quedó sin DT: Claudio Graf renunció a su interinato

Claudio Graf presentó su renuncia como entrenador interino del primer equipo y de la reserva de Independiente y profundizó aún más la crisis del club. Más temprano Daniel “Rolfi” Montenegro renunció a su cargo como Asesor Deportivo.

“Yo me voy porque se va Daniel Montenegro y su secretaria técnica. Él estaba trabajando con la gente que me llamó para llegar al club. Yo tenía contrato hasta fin de año con la reserva y nos hicimos cargo de la primera a la espera de las decisiones. Lo del Rolfi no me dejó dudas de irme con él, son los que confiaron en que teníamos que llegar nosotros”, anunció el técnico, que estuvo al frente del equipo en solo tres encuentros y no cosechó triunfos.

“Si alguien decide irse de un club como Independiente es porque algo pasa. En mi caso personal me voy dolido porque veníamos muy bien, trabajando para lo que nos habían contratado y con chicos que venían sorprendiendo. Lo que más nos duele es abandonar eso. No es fácil dejar ningún trabajo, hay cosas que pasan”, reveló Graf en diálogo con ESPN.

En el mismo sentido, el exfutbolista de 46 años, volvió a referirse a Montenegro, quien una hora antes, abandonó su cargo de Asesor Deportivo bajó las críticas de las glorias de Independiente: “No sé qué lo llevó a tomar la decisión, él me planteó que vea como seguir, pero para mí no tenía sentido”.

“Él quería que siga la línea de formación que había tenido en Lanús y Talleres y fue la línea que seguí. Despedir a los juveniles fue una parte dolorosa del día”, indicó conmocionado el ex delantero.

Por último, al analizar los últimos dos partidos del equipo, en los que fueron derrotas frente a Defensa y Justicia y Atlético Tucumán, expresó: “Sin dudas que cuando el clima de afuera es negativo afecta, como pasó el otro día. En lo personal noté que se repusieron bien, en Varela fue un partido parejo y los chicos lucharon. Este último partido lo hicieron bien después del gol”.

Ante este panorama, sumado al encuentro frente a Colón de Santa Fe del próximo lunes en el horizonte, quien se hará cargo del primer equipo de Independiente será Juan José Serrizuela que se desempeñaba de técnico interino de la reserva en lugar de Graf, mientras que el Coordinador de Juveniles, Santiago “Lechu” Rodríguez, tomará las riendas del segundo equipo del club.

