Joven de 19 años salvó a su bebé al abrazarlo en el derrumbe de Floresta en el que murió su pareja

En medio del derrumbe de una casa de dos plantas en el barrio porteño de Floresta, que provocó dos muertes, una mamá abrazó a su bebé y logró salvarlo. Se trata de la pareja del joven de 19 años que falleció en medio de la tragedia.

“El bebé parece que fue abrazado por la madre y no tuvo ningún tipo de lesión”, relató el subdirector del Hospital Santojanni, Gabriel Carqueijeda, quien precisó que “ya se está alimentando sin complicaciones”.

En diálogo con TN, Carqueijeda indicó que se trata de “un bebé de 19 días que nació en el Hospital Álvarez“, el cual se encuentra “en terapia intermedia en muy buen estado”

“Se le hicieron todos los estudios pertinentes: laboratorio completo, ecografías, radiografías. No demuestra ningún tipo de lesiones”, detalló en subdirector del hospital Santojanni, además de indicar que la madre del pequeño “tiene excoriaciones varias y algunas que otras heridas”, pero ambos se encuentran “fuera de peligro”.

Al transmitir la descripción que le realizó la joven acerca del momento del derrumbe, el médico detalló: “Sintió que le caía polvo, le pareció que iba a pasar algo, abraza al bebé y de esa manera después viene parte del derrumbe donde no le pega totalmente por la zona en la que estaba”

Además, el médico indicó que debió comunicarle a la mujer que falleció su marido, quien también tenía 19 años.

“​Recién le he comunicado a la chica que el esposo ha fallecido. Me parece que tenía 19 años igual que la chica, según me dijo la madre de la chica. No puedo dar más datos porque es lo que la madre dijo llorando”, puntualizó.

En ese contexto, indicó: “Parece que ellos vivía en un espacio donde entraba la cama y había muy poco espacio más ellos. Ella sale con su madre y el bebé. El marido no sé dónde quedó, posiblemente atrapado, eso no lo sé”

Carqueijeda detalló que la joven y su bebé indicó que “estarían en condiciones de alta, pero se quedarán en el hospital porque no tienen donde vivir“.

“El hospital les va a brindar en estos días venideros una habitación para que puedan estar hasta que Trabajo Social les encuentre un lugar donde vivir o donde poder estar. Nuestro departamento de salud mental, más la gente de guardia, le va a brindar la contención que necesitan”, puntualizó.

Tras el trágico derrumbe ocurrido en la casa de dos plantas que colapsó, el Hospital Santojanni también atendió a la abuela materna del bebé por “algunas lesiones y excoriaciones”.

El subdirector del Hospital Santojanni precisó que también atendió a una señora de 54 años con “una herida cortante importante en la mano derecha más una fractura en el brazo izquierdo con un yeso colocado”, pero se encuentra “fuera de peligro”.

“Tiene una inmovilización por traumatismos varios que puede ser derivada a OSECAC si nos dan la cama. Momentáneamente se quedará en nuestra guardia internada”, señaló.

Finalmente, indicó que en hospital también se atendió a “una chica de 26 años a la que se le dio el alta porque no tenía ninguna gravedad y dos menores que fueron dados de alta”.

Comentarios

comentarios