Juan Barbas y el recuerdo de la agónica clasificación del ’85 ante Perú

A 37 años del recordado partido que la Selección Argentina jugó ante Perú, en el cual consiguió la agónica clasificación al Mundial de México 86 con el gol de Gareca, Juan Barbas revivió aquel partido en Golazo HD:

1) Recuerdo que fue un partido difícil, se nos complicó mucho. Reyna marcó de cerca a Maradona. Todo fue complicado. Esa marcación hombre a hombre fue muy recordada y sabíamos que en la revancha no podíamos fallar.

2) En Perú fue alevoso cómo le pegaban y lo marcaban a Diego.

3) Las críticas no son buenas y en ese momento teníamos que pasar. Argentina no se podía permitir quedar afuera del Mundial. No sé si fue Passarella o fue Gareca, pero lo cierto que es pudimos encontrar el resultado que hacía falta.

4) Al inicio no me gustaba mucho y veía que el nivel era el mejor, pero ahora se nota que están disfrutando mucho. Eso me hace acordar a los tiempos que los que yo jugaba. Se están brindando al máximo y me pone contento esta previa del Mundial.

