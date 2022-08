Keanu Reeves protagonizará la adaptación televisiva de un relato histórico

Keanu Reeves protagonizará una adaptación televisiva de The Devil in the White City (El diablo en la Ciudad Blanca), el exitoso thriller de no ficción sobre la ambición, un asesino y la Feria Mundial de 1893, una iniciativa arquitectónica y fabulosa que se dio en Chicago.

Reeves interpretará a Daniel H. Burnham, un arquitecto que “trata de dejar su huella en la historia” con sus diseños para el mundo. Eso es lo que trascendió hasta ahora sobre la serie. Aún no se ha elegido al actor que tendrá el otro papel central, el del asesino convicto Dr. H.H. Holmes, dijo el servicio de streaming Hulu.

El relato de estilo novelesco de Erik Larson sobre la feria, formalmente llamada World’s Columbian Exposition, se publicó en el año 2003. A la feria también se le dice White City (Ciudad Blanca) debido al color de muchos de los exteriores de sus edificios.

Varias figuras de Hollywood consideraron el libro, y Leonardo DiCaprio adquirió los derechos en el año 2010, con el claro objetivo de protagonizar una versión para la pantalla grande en el rol de Holmes. Es más, según se publicó en su momento, Martin Scorsese iba a ponerse al frente del rodaje junto a su gran amigo actor.

Una década y pico después se supo que Scorsese, DiCaprio y Reeves se encontrarán juntos entre los créditos de productores de la serie. Hasta el momento no hubo noticias acerca del papel para DiCaprio en el proyecto de Hulu, y mucho menos se anunció la probable fecha de estreno.

Reeves ha trabajado casi exclusivamente en cine, en películas que incluyen las franquicias de Matrix y John Wick. En televisión, tuvo breves apariciones en Swedish Dicks, una serie de comedia sobre detectives privados suecos que se transmitió de 2016 a 2018.

Holmes, cuyo verdadero nombre era Herman Webster Mudgett, estuvo vinculado y confesó varios asesinatos. Lo declararon culpable y condenaron a muerte por solo uno, y en 1896 lo ejecutaron. (Clarín)

