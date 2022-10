“La Ley de Alcohol Cero es un punto de partida para el cambio cultural que pretendemos”

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, celebró hoy la media sanción que el Senado provincial le dio al proyecto de ley que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de vehículos en territorio bonaerense, aseguró que la norma funciona en las ciudades donde ya se aplica, y dijo que si bien la ley “no va a cambiar la inconducta”, será “un punto de partida para un cambio cultural”.

“Los antecedentes que tenemos en todos los lugares que se ha aplicado (la ley de alcohol cero) es que bajan considerablemente los accidentes vinculados a la alcoholemia. Sabemos que no es una ley la que va a cambiar nuestra inconducta vial pero es un punto de partida para el cambio cultural que estamos pretendiendo”, sostuvo el ministro en declaraciones a radio Continental.

Ayer, la Cámara de Senadores bonaerense aprobó y giró en revisión a Diputados el proyecto que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de vehículos, con penas que incluyen multas, arresto, retención de la licencia e inhabilitación.

La propuesta había sido enviada a la Legislatura bonaerense por el gobernador Axel Kicillof y el ministro D’Onofrio, en abril pasado, y prevé la modificación de la Ley 13.927 del Código de Tránsito para establecer que quienes hayan bebido alcohol no puedan conducir un vehículo. Actualmente, el nivel de alcohol máximo permitido para los conductores es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

“Con la creación del Ministerio de Transporte surgió la decisión política del Estado de avanzar con este tema. No era el deseo del Poder Ejecutivo que se aprobara de manera exprés sino que hubiera una profunda discusión, preferíamos que se discutiera todo el tiempo que fuera necesario y así fue”, remarcó.

Así, el ministro comentó que por la Legislatura pasaron “victimas, médicos, técnicos, especialistas, Cámaras de Vitivinicultores y de Cerveceros”.

“Los únicos que no participaron fueron los gastronómicos que no quisieron, hicieron lobby por afuera, pero lo importante es que, en todos los lugares que hoy se aplica la ley de alcohol cero bajo la siniestralidad pero ademas que no se registran bajas en el consumo de alcohol ni en la actividad gastronómica con lo cual no genera perjuicio para nadie”, agregó.

D’Onofrio señaló que la ley plantea una “gama de penalidades, pero que lo importante no es aplicar una multa sino que se entienda la responsabilidad que tiene a la hora de conducir un auto en un estado que no es el debido”.

También, adelantó que se comenzó a discutir la figura del “homicidio vial”, para que “se entienda que, lejos de ese eximente que había en el pasado, que una persona no esté en sus cabales al manejar es un agravante”.

La iniciativa -que fue discutida en comisiones y cuenta con el apoyo de la oposición tras la inclusión de un fondo para municipios- contempla penalidades por infringir la ley que incluye desde arresto hasta la retención de la licencia y la inhabilitación para conducir de acuerdo al nivel de alcohol en sangre: hasta los 0,49 gramos por litro la retención será de tres meses, mientras que los que tengan más de 1,5 g/l será de 18 meses.

Los infractores también deberán afrontar una multa y la obligación de concurrir a cursos de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública.

La siniestralidad vial es la primera causa de muerte en personas menores de 35 años y el alcohol está presente en 1 de cada 4 siniestros viales.

La tolerancia cero al alcohol ya rige como ley en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

