La sorpresa de Ciro Martínez en el avión rumbo al Mundial Qatar 2022

Ciro Martínez le puso mística a un vuelo lleno de argentinos rumbo a Mundial Qatar 2022. El artista interpretó con su armónica el Himno Nacional por el altoparlante del avión para todos los fanáticos.

Enseguida, los pasajeros se sumaron y se mostraron entusiasmados, en medio de un emotivo clima mundialista. “El que no salta, no va a Qatar. El que no salta, no va Qatar”, decían algunos de los presentes.

El ex vocalista de Los Piojos se prepara para brindar un concierto, el domingo 27, con su grupo Ciro y los persas en el Anfiteatro de Katara, que promociona como “La fiesta argentina”.

En pocas horas, la Selección argentina se enfrentará ante Arabia Saudita, el primer partido de la fase de grupos. “El equipo sale a jugar muy tranquilo”, expresó el DT Lionel Scaloni, confiado, en una conferencia de prensa, que dio ante la prensa internacional.

El ex vocalista de Los Piojos se prepara para brindar un concierto, el domingo 27, con su grupo Ciro y los persas en el Anfiteatro de Katara, que promociona como “La fiesta argentina”.

En pocas horas, la Selección argentina se enfrentará ante Arabia Saudita, el primer partido de la fase de grupos. “El equipo sale a jugar muy tranquilo”, expresó el DT Lionel Scaloni, confiado, en una conferencia de prensa, que dio ante la prensa internacional. (Primicias ya/ Canal 26)

Comentarios

comentarios