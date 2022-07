Liberaron a los jugadores de Patronato: “No agredimos a nadie, solo nos defendimos”

Tras la polémica victoria de Barracas Central sobre Patronato por 2 a 1, en cancha de All Boys y cargada de fallos arbitrales, derivó en un enfrentamiento entre el equipo visitante y la policía, que terminó con cuatro futbolistas detenidos y el entrenador de arqueros.

Los jugadores Matías Pardo, Axel Rodríguez, Juan Barinaga y Justo Giani, y el integrante del cuerpo técnico Damián González fueron aprehendidos por el delito de “lesiones y atentado y resistencia a la autoridad”.

Los protagonistas, que fueron trasladados a la fiscalía, se negaron a declarar y posteriormente le dieron la libertad para retornar a Paraná, pero el delantero del equipo entrerriano Rodríguez rompió el silencio y aseguró que “fue una noche difícil”.

“No la pasamos bien con algo que no fuimos culpables. Ahora estamos bien, estamos tranquilos y esperando volver para Paraná”, comenzó el relato una de las figuras del equipo. Luego, se mostró afligido por la situación y remarcó: “Nosotros no agredimos a nadie, solamente nos defendimos. Estamos tranquilos, sabemos que hicimos las cosas bien, no hicimos nada grave”.

Además, dio detalles sobre cómo fueron las horas de la madrugada, en las cuales estuvieron privados de su libertad: “Pasamos toda la noche arriba de una camioneta y recién a las seis o siete de la mañana pudimos quedarnos en la comisaría que fue donde nos trataron bien, estuvimos cómodos y por suerte ya podemos estar tranquilos”.

Las horas en que los futbolistas y el entrenador de arqueros pasaron arriba del vehículo policial fueron para evitar dejarlos en celdas. A su vez, reafirmó que se negaron a declarar y que la causa quedará “en manos de los abogados”. Oscar Lenzi, presidente de Patronato, aseguró que realizará “los descargos correspondientes en AFA”.

En la misma línea, Lenzi apuntó contra Federico Beligoy por el arbitraje y advirtió que pedirá una audiencia en AFA: “Teníamos mucho temor porque nos había perjudicado enormemente en el partido que jugamos contra Arsenal de local, así que ya teníamos antecedentes en contra de Patronato. Siempre Baliño nos dirigió mal”.

“Hay que acomodar de una vez por todas es el tema de los árbitros. Lo que vimos es que la actuación de los árbitros fue pésima”, continuó. “Vamos a hacer la denuncia ante AFA y pediremos una audiencia con (Claudio) Chiqui Tapia para debatir estos temas. Esto no es solo contra Patronato, hay que resolver el arbitraje en el fútbol argentino”, sostuvo.

Sobre los incidentes agregó: “Tenemos el abogado de AFA, que Tapia gentilmente nos ha ofrecido, se pusieron a disposición. Los chicos están arrepentidos. Nosotros no justificamos su actuación, pero comprendemos su impotencia, un partido caliente que necesitábamos ganar y se sintieron afectados por la decisión de los árbitros”.

Por último, analizó las polémicas: “(En la primera jugada) No se nota que fuera un desvío, la pelota no se desvía, por lo tanto, tenemos que considerar que no la toca”. “Es una vergüenza nacional. Un árbitro que está a dos metros de la jugada le dice que se levante y después, desde el VAR, le dicen que fue penal, cuando nosotros habíamos hecho el gol de la victoria”, sentenció.

