Zaira Nara vivió un momento desesperante junto a su mejor amiga

Una situación de angustia y mucha desesperación vivieron Zaira Nara y su mejor amiga mientras venían manejando por el Acceso Tigre. “Mi amiga venía manejando concentrada y ahí veo a un hombre colgado, como a punto de tirarse”, relató la modelo a Pablo Montagna.

“Lo primero que hago es llamar al 911 y al toque vemos que pasa un auto y frena porque estaban viendo lo mismo que nosotras. Nos bajamos y ya los dos chicos del otro auto le estaban hablando, le pedían que se bajara, que no lo haga. Luego llegaron los patrulleros y la policía también intentó disuadirlo”, continuó.

Al parecer, esta persona los escuchó pero no quería bajarse porque decía que se quería matar. “Mi amiga le dijo que si se tiraba, no se iba a morir, se iba a lastimar. Ahí levanta la vista y me ve, me dice ‘sos Zaira Nara’. Yo le dije que sí y que me preocupaba su familia, que seguramente se iba a sentir mal”.

Esas palabras surtieron efecto: “De a poquito fue aflojando, empezamos a charlar… no sé, se ve que conectó con la vida real y bajó. Nos contó que tenía muchas deudas, que no tenía trabajo y que no podía más”.

Zaira dijo que el episodio la dejó muy mal, que las palabras del hombre la angustiaron mucho y aseguró que desea con todo su corazón que esta persona encuentre una salida pronto. “Nunca había vivido algo así”.

Fuente: Revista Pronto

