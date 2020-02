El presidente destacó el liderazgo femenino de Cristina Fernández de Kirchner

El presidente Alberto Fernández destacó hoy que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “expresa un liderazgo femenino singular que no muchas mujeres en la historia argentina han tenido” y advirtió que “no mirar eso es como tapar el sol con las manos”.

El jefe de Estado se manifestó así en una entrevista que concedió en París a la agencia Télam y otros dos medios que cubrieron su gira, antes de su regreso a Buenos Aires, cuando se lo consultó si había quedado una valoración negativa de la vicepresidenta a raíz de una mención que hizo en la declaración junto a su colega de Francia, Emmanuel Macron.

“Ningún líder de Europa me planteó semejante cosa; inclusive (Angela) Merkel varias veces la recordó como alguien muy vehemente en la defensa de sus posiciones y muy inteligente”, expresó. E insistió: “Nunca me lo plantearon”.

El presidente contó que mencionó a Cristina Fernández “porque básicamente” Macron en su discurso preliminar “habló de las mujeres argentinas y de cómo habían tenido en Eva Perón a alguien muy importante”.

En ese sentido, destacó: “Y yo dije que era verdad, así como tenemos en el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner en vastos sectores de la sociedad, pero lo dije nada más porque venía a cuento. Ningún líder me habló mal de Cristina Fernández de Kirchner; al contrario”.

Ante una pregunta sobre si fue interpretado como quería, respondió: “Yo soy yo y en el análisis que muchas veces se hacen, tienden a construir imágenes que no son ciertas”.

“Hablo como hablo y me expreso como me expreso. Y de verdad para mí Cristina Fernández de Kirchner expresa un liderazgo femenino singular que no muchas mujeres en la historia argentina han tenido. No mirar eso es como tapar el sol con las manos”, expresó.

