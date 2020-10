Elisa Carrió contra Mauricio Macri: “Me faltó el respeto y no tengo ganas de hablar con él”

La exdiputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reconoció estar enojada con Mauricio Macri por considerar que le faltó el respeto y aseguró que el tiempo político del ex mandatario llegó a su fin.

“Ahora estoy enojada con Macri porque me faltó el respeto. No tengo ganas de hablar con él. Ya fue. A mi nunca me permitieron, con una formación enorme, ser presidenta. A él le permitieron y nosotros acompañamos. Y cumplimos mandato porque paramos dos golpes“, resaltó Carrió en una entrevista para el canal LN+.

En ese sentido, sostuvo que el candidato perfecto de Juntos por el Cambio para las próximas elecciones presidenciales es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Tiene su estilo, es un gran trabajador, sabe que tenemos diferencias en el excesivo pragmatismo de él, pero tenemos una excelente relación con la Coalición Cívica”, resaltó la exdiputada.

Con respecto a su propuesta de acompañar a Daniel Rafecas como Procurador General, la líder de la CC dijo que el actual juez federal “sabe derecho, lo respaldan los fiscales más serios de la Nación y evitamos que Madura (Cristina Kirchner) tome el poder“.

“Lo llamé hace 6 meses y le dije: Mire, Rafecas, no levante su propuesta porque puede ser la última salvación de la República”, contó Carrió.

“Macri tiene que decidir si quiere una justicia independiente o quiere ir preso. Yo no soy amiga de Alberto Fernández, pero es mi presidente. Si uno es republicano no es golpista“, prosiguió.

Y agregó: “Hoy en día es necesario un gesto institucional exento de especulaciones políticas, más en estos momentos de tanta desconfianza en la República y las instituciones”.

“Ese gesto tiene que ser salir de las pequeñeces personales y prestar los dos tercios a la designación del Procurador General de la Nación propuesto por el Presidente de la Nación, Dr. Rafecas”, indicó Carrió.

“Escucho diatribas contra la estrategia pensada, no es que cambié porque la tengo desde marzo, de dar apoyo institucional desde el Senado de la Nación al juez Rafecas. La verdad es que no tendría que darles explicaciones porque ustedes confían en mí cuando los ayudo y después no confían y después pasan a confiar“, concluyó.

